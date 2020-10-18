رئيس وزراء فرنسا: حظر التجوال ضروري لتفادي الإغلاق

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن حظر التجوال، الذي بدأ مطلع هذا الأسبوع في باريس وثمان مدن فرنسية أخرى يجب أن يساعد في الحد من تفشي فيروس كورونا، بدون الضرر الناجم عن إغلاق وطني، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف رئيس الوزراء للصحيفة "يتمثل التحدي في مواجهته بدون اللجوء إلى إغلاق واسع، في مختلف أنحاء البلاد ولفترة طويلة من الزمن. أريد تفادي ذلك".

وتتزامن الإجراءات الجديدة، التي تم تنفيذها، فيما تعاني فرنسا من رقم قياسي من الإصابات بفيروس كورونا مع تراجع في شعبية كاستيكس، حسب استطلاع للرأي نشرته الصحيفة اليوم الأحد.

فقد تراجعت شعبيه ست نقاط مئوية عما كانت عليه قبل شهر، لتصل إلى 39%، طبقا لاستطلاع أجراه معهد "إفوب" لاستطلاعات الرأي.

وقالت الصحيفة إنه للمرة الأولى منذ أن تم تعيين كاستيكس في يوليو الماضي، أعرب أكثر من نصف هؤلاء الذين شاركوا في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن أدائه.