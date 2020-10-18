 بالفيديو.. لحظات حرجة داخل طائرة أثناء هبوطها اضطراريا في أحد مطارات إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. لحظات حرجة داخل طائرة أثناء هبوطها اضطراريا في أحد مطارات إيران

نور رشوان
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 11:00 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو تم تصويره من داخل طائرة أثناء هبوطها اضطراريًا في مطار عبدان بجنوب إيران.

وأظهر الفيديو خوف وذعر ركاب الطائرة، بعد الإعلان عن تعطل أحد محركيها، واضطرارها للهبوط.


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