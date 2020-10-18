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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو تم تصويره من داخل طائرة أثناء هبوطها اضطراريًا في مطار عبدان بجنوب إيران.

وأظهر الفيديو خوف وذعر ركاب الطائرة، بعد الإعلان عن تعطل أحد محركيها، واضطرارها للهبوط.