الرئاسة الجزائرية: تأجيل اجتماع مجلس الوزراء لازدحام برنامج الرئيس والحكومة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده اليوم برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بسبب ازدحام برنامج الرئيس تبون والحكومة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية -في بيان اليوم- أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المزمع انعقاده اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس، نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة بالإضافة إلى أسباب تقنية.

يذكر أن وسائل إعلام جزائرية خاصة قد ذكرت أن صهر الرئيس تبون (والد زوج ابنته) قد توفى الليلة الماضية جراء إصابته بسكتة قلبية.