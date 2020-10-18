أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس _القطاع الشمالي_ أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد 26 سفينة، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 7 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجارِ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.