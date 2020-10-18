 ٢٦ سفينة.. إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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٢٦ سفينة.. إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:57 م

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس _القطاع الشمالي_ أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد 26 سفينة، إذ سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفه 7 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات و بضائع عامة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وجارِ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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