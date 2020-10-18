 التشيك تسجل 8 آلاف و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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التشيك تسجل 8 آلاف و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم التشيك
علم التشيك
أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 5:13 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2020 - 5:13 م

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك، تسجيل 8 آلاف و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1352 حالة، كما أن هناك 3 آلاف و415 شخصًا يخضعون حاليًا للعلاج بالمستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس بينهم 596 شخصًا في حالة خطيرة.

يُشار إلى أن التشيك قد بدأت تطبيق قواعد الحد الأقصى على عدد الحاضرين بالأحداث الرياضية ومواعيد إغلاق المطاعم في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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