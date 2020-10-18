الخارجية الإيرانية: انتهت اليوم جميع القيود التسليحية على البلاد

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، فجر اليوم الأحد، بيانا رسميا، أكدت فيه انتهاء القيود التسليحية المفروضة على البلاد.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن من إنجازات "الاتفاق النووي الانتهاء القطعي ومن دون قيد أو شرط للقيود التسليحية وحظر السفر على بعض الأفراد".

ولفتت إلى أن "إلغاء القيود التسليحية وحظر السفر قد صُمم بحيث يكون آليا وليس بحاجة إلى أي إجراء آخر".

وأضافت: "بناء على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها بدءا من اليوم توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر ومن دون أية قيود قانونية وبناء على حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناء على سياساتها تصدير أسلحتها الدفاعية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدمت قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن الطلب لم يلق دعما وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في سبتمبر أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وقوبل الإعلان برفض من جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.