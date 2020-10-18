الاستعداد لبدء تصوير فيلم «مسجل خطر» في أبو ظبي

الفيلم تأليف مصري وبطولة النجوم العربية وإخراج ألماني



أكد السيناريست محمود محمد على، أنه انتهى من كتابة سيناريو الفيلم التشويقي "مسجل خطر"، وجارى عقد جلسات عمل مكثفه مع الشركة المنتجة والتي قرت عرض الفيلم علي احدي المنصات الرقمية العالمية.

تدور قصة العمل في إطار من الدراما البوليسية التشويقية في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في السينما العربية، ومن المقرر أن يتم عرضة على منصة نتفلكس العالمية.

وكشف السيناريست محمود محمد، أن العمل يحكي قصة شابين، قررا اختراق شبكات معلوماتيه هامة فى إحدى البلدان الأوربيه ،ويحصلان على معلومات وخفايا وأسرار غير معلنة ويقعون فى مشكلة ومطاردات كثيرة ،مع مجموعة من المافيا العالمية وتتوالى الأحداث.

موضحا أن القائمين على الفيلم لديهم طموح كبير لمواكبة إنتاجات السينما العالمية رغم الصعوبات والتحديات، لأن الجمهور متعطش إلى نمط جديد من الأعمال.

ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج ، منهم النجوم مكسيم خليل،سلوم حداد وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي.

ومن المقرر أن يبدء تصوير بعض مشاهد الفيلم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهو من إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري.