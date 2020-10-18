قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى استمرارها حتى يوم الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن السواحل الشمالية الغربية للبلاد ستشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة، لافتًا إلى زيادة شدة الأمطار على نفس المناطق يوم الأربعاء.

وأشار إلى أن الأمطار يمتد تأثيرها لمناطق في الوجه البحري ومناطق شمال الدلتا، متابعًا أنها تصل إلى القاهرة يوم الأربعاء، إضافة إلى أن شدتها تتراوح من خفيفة إلى متوسطة.

ونوه مدير التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن غزارة الأمطار تزداد اعتبارًا من أيام؛ الخميس والجمعة والسبت على كل أنحاء شمال البلاد، محذرًا من أنها قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وذكر أن سقوط الأمطار سيصحبه انخفاضًا في درجات الحرارة، قائلًا إن درجات الحرارة العظمى تنخفض على القاهرة إلى ْ29 يوم الخميس، وإلى ْ25 يومي الجمعة والسبت.

وأوضح شاهين، أن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة ستتراوح ما بين ْ18 و ْ19، ناصحًا بمتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، وخاصة مع التغيرات السريعة التي يتميز بها فصل الخريف.