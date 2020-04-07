أمريكا: إجمالي الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز الـ 8 ملايين شخص والوفيات 218 ألفا و896

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 بالمئة مقارنة بالتوقيت ذاته أمس الجمعة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 08ر8 مليون شخص، وذلك اعتبارا من الساعة 3:37 مساء بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 7ر0 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 872006 حالة، بزيادة نسبتها 3ر0 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أمس الجمعة.

وسجلت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 3ر5 بالمئة في عدد الإصابات منذ نفس التوقيت أمس الجمعة ، ليصل الإجمالي إلى 8816 حالة.

وأما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث بلغ 95 حالة.