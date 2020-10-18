سلطات بيلاروس تستعد لمواجهة مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة

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تستعد السلطات في بيلاروس، لمواجهة أحدث المظاهرات المناهضة للحكومة، حيث أفادت وسائل إعلامية بأنه تم إغلاق الميادين الرئيسية في مينسك بحواجز حديدية.

ودعت المعارضة لتنظيم مظاهرة أخرى ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في وسط المدينة من الساعة الواحد بالتوقيت المحلي "1000 بتوقيت جرينتش" اليوم الأحد.

وقد جرى تنظيم مظاهرات مماثلة أدت لاعتقال المئات خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين.

ويعتبر منتقدو الحكومة أن زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا هى الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي أمام لوكاشينكو.

وتشهد بيلاروس مظاهرات يوميا منذ إجراء الانتخابات، التي أعلن لوكاشينكو فوزه بها بنسبة 1ر80% من الأصوات.

كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن مظاهرات أمس السبت أسفرت عن اعتقال 58 شخصا، وقالت منظمة فياسنا الحقوقية إن معظم المعتقلين من النساء والشباب.