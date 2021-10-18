اليابان: انطلاق تجارب شهادة التطعيم ضد كورونا في المطاعم استعدادًا لموجة جديدة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم /الإثنين/، البدء في إجراء تجارب على استخدام دليل يثبت تلقي اللقاح المضاد لكورونا أو نتيجة فحص اختبار كورونا "سلبية" في المطاعم هذا الأسبوع؛ استعدادًا لموجة أخرى محتملة من العدوى هذا الشتاء.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه التجارب -والتي تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي مع منع انتشار العدوى- تسمح للأفراد الذين يقدمون مثل هذا الدليل بتناول الطعام في مجموعات أكبر وللمطاعم بتمديد ساعات عملهم، مع استمرار العديد من الحكومات المحلية في تنفيذ الخطوات الوقائية حتى بعد رفع حالة الطوارئ في الأول من أكتوبر والتي كانت تغطي العاصمة طوكيو و18 مقاطعة أخرى.

وشهدت اليابان انخفاضًا ثابتًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا منذ تسجيل معدلات قياسية الصيف الماضي، حيث تستعد الحكومة لموجة أخرى من الإصابات، وحذر خبراء طبيون من أنها قد تحدث خلال فصل الشتاء، وباستخدام التجارب كإطار تستند إليه الأعمال، تريد الحكومة تجنب فرض خطوات صارمة بشكل موحد ومواصلة النشاط الاقتصادي حتى لو تعرضت البلاد لموجة أخرى.

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