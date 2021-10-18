تخفيف شروط الإفراج عن الملياردير الأمريكي توم باراك والسماح بعودته للعمل

أصبح بإمكان الملياردير توم باراك العودة إلى عمله بعدما وافق قاض أمريكي على تخفيف القيود المفروضة على حركته وتعاملاته المالية.

وفاز رجال الأعمال باراك، المتهم بالعمل كعميل غير مسجل للإمارت العربية المتحدة، بتعديل لشروط الإفراج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار في أمر قضائي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين. وكان قد طلب برفع بعض الشروط المفروضة على كفالته ليتمكن من السفر إلى نيويورك ولوس أنجليس للاجتماع والتشاور مع محاميي الدفاع عنه.

وقد وجهت اتهامات في تموز/يوليو الماضي إلى باراك، مؤسس شركة الاستثمار "كولوني كابيتال" وأكبر مساهم في جمع الأموال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحشد التأييد بشكل غير قانوني لدولة الإمارات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب تعديلات الإفراج عنه بكفالة التي وافق عليها القاضي برايان كوجان مساء الجمعة، لا يحق لباراك أن يقوم بأي تعاملات مالية تتجاوز 2 مليون دولار باستثناء دفع أتعاب محامييه أو الصفقات التي تشمل الأوراق المالية المملوكة ملكية عامة، ويتعين عليه الحصول على موافقة ممثلي الادعاء أولا.