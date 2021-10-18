الجزائر ترفع حظر التجوال مؤقتا بعد انحسار فيروس كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الإثنين، رفع حظر التجوال الذي كان يشمل 23 ولاية، لمدة 21 يوما، على خلفية التراجع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها، أن قرار رفع حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الأربعاء، مؤكدة في المقابل على منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أقل حصيلة تسجلها الجزائر منذ عام، بانخفاض 9 حالات عن يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و364.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد وفاة واحدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و873، مقابل تعافي 67 حالة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 140 ألفا و725، فيما يتواجد 11 مريضا في العناية المركزة.