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أعلنت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية سامسونج للصناعات الثقيلة اليوم الاثنين توقيع عقد بقيمة 7ر1 مليار دولار للقيام بتصميم وتوريد مكونات وقطع سبع ناقلات نفط مكوكية لصالح شركة يوروآشيا.

يذكر أن الناقلات المكوكية عبارة عن ناقلات نفط صغيرة الحجم تقوم بنقل الخام بين الحقول البحرية والمشنآت الموجودة على الساحل.

ووفقا للعقد فإن سامسونج ستورد التصميمات والمكونات والقطع الأساسية للسفن بحلول كانون ثان/يناير 2027.

ومع هذا العقد يصل إجمالي العقود التي وقعتها الشركة الكورية الجنوبية خلال العام الحالي إلى 3ر10 مليار دولار وهو ما يتجاوز المستهدف للشركة بنسبة 13% حيث كانت تستهدف تحقيق طلبيات بقيمة 1ر9 مليار دولار.