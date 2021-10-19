مستقبل وطن مطروح: حملات لتطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالسلوم

أعلن المهندس صالح سلطان، أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، تنظيم حملات لتطهير وتعقيم عدد من المنشآت التعليمية بمركز ومدينة السلوم، تطبيقا للشروط الاحترازية لفيروس كورونا، وحفظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال سلطان إنه جرى تطهير وتعقيم الإدارة التعليمية بالسلوم، ومدرسة السادات الإعدادية الثانوية، ومدرسة الشهيد محمد الساعدي، ومدرسة عثمان بن عفان، مشيراً إلى استمرار حملات تعقيم كافة المدارس والمنشآت التعليمية بمركز السلوم.

وأضاف أن أمانة الشباب أطلقت مبادرة العمالة غير المنتظمة لتوزيع المواد الغذائية على أسر العمالة غير المنتظمة، ضمن المشاركة المجتمعية للحزب ومبادراته لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، استمرارا لنهج ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بكافة المواطنين خاصة العمالة غير المنتظمة.

وعلى جانب آخر، وزعت أمانة الحزب بمركز سيوة بعض المواد الغذائية في قرية بهي الدين، وقرية المراقي ضمن مبادرات الحزب لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.