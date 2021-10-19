رابطة الأندية: خطأ مطبعي سبب تغيير ملعب مباراة الزمالك والأهلي

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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن هناك خطأ مطبعي أعلن من خلاله خوض مباراة الزمالك والأهلي على ستاد الدفاع الجوي بدلا من ستاد القاهرة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «المباراة ستقام على ستاد القاهرة، وجميع مباريات الدوري في موعدها كما كان محددا لها يوم القرعة».

وأضاف: «هناك خطأ مطبعي تم في جدول الدوري بوضع مباراة الزمالك والأهلي باستاد الدفاع الجوي وهو الملعب الاحتياطي للزمالك، ولكنها ستقام بإستاد القاهرة».

وأكمل دياب: «الزمالك حدد ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مبارياته في الموسم الجديد، وسنعلن عن بقية مواعيد مباريات الدوري عقب مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية وانتهاء فترة التوقف الدولي».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق أن ستاد الدفاع الجوي سيستضيف مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري، إلا أنه تم تحديثه بخوض اللقاء على ستاد القاهرة.

ويلعب الزمالك مع الأهلي يوم 5 نوفمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.