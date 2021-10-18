قال محمد مرعي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الصراع بين قيادة جماعة الإخوان الإرهابية ليس مفتعلا بل يعكس أزمة حقيقية تعصف بالجماعة.

وأضاف محمد مرعي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التطور الأخير في صراع الجماعة إعلان مجموعة محمود حسين اعتزامها تنصيب المرشد الجديد للجماعة غدا.

وتابع مرعي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الجيل الجديد من الإخوان المتواجد في أمريكا من الممكن أن يفكر في العودة إلى للسياسة بشكل جديد، وأسلوب يميل أكثر إلى اللين، مردفا: «هيرجعوا بشكل الولد الكيوت».