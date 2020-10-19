أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، تصميم الحكومة على التوصل لحل سريع يرفع المعاناة عن أهل شرق السودان وكل السودان.
والتقى رئيس الوزراء السوداني، مساء اليوم الإثنين، مع وفد مبادرة القوى المدنية بولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، وحيا وفد الولاية وشكرهم على اهتمامهم ومبادرتهم.
ودار النقاش خلال اللقاء حول الأوضاع المتأزمة بشرق السودان، وولاية البحر الأحمر على وجه الخصوص، وسبل معالجة مطالب المحتجين لفتح الطرق والميناء وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وتحدث ممثلو الوفد عن معاناة أهل الولاية تحت ضغوط الظروف الحالية وتوقف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الضرورية وندرتها، ودعوا الحكومة المركزية إلى سرعة التحرك لمعالجة الأوضاع الصعبة بشرق السودان.
وأكد الوفد تفاؤله بنتائج زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" وماحققته من تقدم في طريق الوصول لحل سريع وعاجل.
من جانبه، أكد حمدوك اهتمام الحكومة بأوضاع شرق السودان واعترافها بالمطالب العادلة في الخدمات والتنمية والمشاركة السياسية، مشددا على تواصل الحوار مع ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البجا.