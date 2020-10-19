ناقد فني عن فيلم ريش: فقير فنيًا وضعيف إخراجيًّا.. والمشاركون فيه هواة

محمد حفظي: جماليات عديدة في فيلم ريش.. ومتضايق عشان المخرج حاسس إنه ارتكب جريمة

مكاوي يطرح أحدث أغنياته بعنوان "ألو عايزة إيه"

فيلم ريش.. شريف منير: الشكل مؤذي.. والعين لازم تبعد عن الصورة اللي من أيام حين ميسرة