السعودية: القبض على فلسطيني يتحدث بألفاظ تمس بالأمن الوطني

أعلن مصدر أمني سعودي، اليوم الإثنين، القبض على مقيم فلسطيني بعد انتشار مقطع فيديو يتحدث فيه بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، قوله إن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر.



وأضاف الرائد الكريديس أن المقيم الفلسطيني -الذي لم يتم الكشف عن اسمه: "يقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية"، مكتفيا بالقول إنه "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة".