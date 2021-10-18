كتب رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي رسالة إلى قادة آخرين لدول الاتحاد الأوروبي قائلا إن الاتحاد الذي يتكون من 27 دولة يمكن أن يجد أنه لم يعد اتحادا للدول الحرة.

وكتب مورافيسكي في رسالته إلى قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي "أعني التحول التدريجي للاتحاد الأوروبي إلى شيء لم يعد اتحادا للدول الحرة والمتساوية والمستقلة، وإنما نظام يتم التحكم فيه مركزيا بواسطة مؤسسات بدون السيطرة الديمقراطية من مواطني أوروبا .

وتابع في الرسالة التي نشرتها الحكومة في وارسو اليوم الاثنين أنه إذا لم يتم وقف هذا التطور، فإنه من الممكن أن يؤثر على دولة واحدة اليوم والدول الأخرى غدا.

ومن الممكن أن تطرح رؤيته للمستقبل المحتمل للاتحاد الأوروبي للمناقشة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج غدا الثلاثاء، حيث يتوقع أيضا أن يدافع عن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تقوم بها وارسو وقضايا سيادة القانون.