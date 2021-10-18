البترول: ننفذ حزمة مشروعات لتطوير مصافي التكرير لزيادة إنتاج البنزين والسولار

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إنّ الوزارة تنفّذ حزمة مشروعات لتطوير مصافي التكرير المصرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الهدف من هذه الجهود يتمثّل في زيادة الإنتاج من المنتجات البترولية لا سيّما البنزين والسولار، باعتبار أنه يتم استيراد جزء منهما لسد الفجوة.



وأوضح أنّ المشروعات الجديدة تنتج منتجات بترولية طبقًا للمواصفات العالمية، مؤكّدًا أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها بالفعل، بينما هناك مشروعات في تجارب التشغيل في محافظتي الإسكندرية وأسيوط.



وأشار إلى مشروع توسعات معمل تكرير ميدور، الذي يرفع من طاقة المصفاة بنحو 60%، بحجم استثمارات تصل إلى 2.4 مليار دولار.



وأوضح أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إنتاج منتجات عالية الجودة صديقة البيئة حسبما أكّد الوزير طارق الملا خلال مشاركته في ندوة لجمعية البترول المصرية، وصرّح خلالها بأن بنزين 80 بجودة رديئة، لكنّه لم يتحدث عن إلغائه.



ولفت إلى أنّه جار العمل على إنتاج منتجات بترولية لرفع كفاءة الوقود المستخدم حاليًّا، بما يمثّل خدمة للمواطنين.



وأفاد بأنّ مُصنعي السيارات يوصون دائمًا باستخدام بنزين 95 أو بنزين 92 حسب نوعية السيارة، لكنّ بنزين 80 يحمل تأثيرات ضارة على كل السيارات التي يُستخدم بها.



وكانت معلومات قد تم تداولها بشأن إقدام وزارة البترول على إلغاء بنزين 80، بعد تصريحات الوزير، لكنّ الوزارة نفت هذه المعلومات بشكل قاطع في أكثر من مناسبة.