رئيس مياه الغربية يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في محطات طنطا

أجرى المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جولة تفقدية في مدينة طنطا، يرافقه رئيس قطاع التشغيل والصيانة، والتي تضمنت المبنى الإداري للفرع، ومركز خدمة العملاء، والإدارة العامة للتدريب.

كما تفقد أيضاً (محطة مياه المرشحة الجديدة بطنطا، ومحطة مياه المرشحة بالجلاء، ومحطة مياه المرشحة بالملاحية).

ونبه على مدير عام فرع مدينة طنطا بضرورة عمل تندات لحماية أسطوانات الكلور من أشعة الشمس والعوامل الجوية.

كما شدد شطا على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام بنظافة المحطات، وتشوين رمل المرشحات بصورة آمنة، وإزالة المخلفات الموجودة بمحطة المرشحة الجديدة أولًا بأول واتباع الجدول الزمني للتشغيل والصيانة مع ضرورة نظافة وتسوية أرض جراج حملة الفرع.

فيما أصدر رئيس الشركة، تعليماته في محطة مياه المرشحة بالملاحية الجديدة، بصيانة وإصلاح منظومة الطرق المائي الخاص بالمحطة، ونظافة وتطهير بيارة العكرة بصورة مستمرة والإزالة التامة للشوائب، والالتزام التام بتغطية غرف المحابس، وحدد مدة لزيارة المحطات مرة أخرى لتلافي هذه الملاحظات.

وكلف رئيس الشركة، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بمتابعة رفع كفاءة المحطات، ومتابعة كمية المياه المنتجة بتقرير يومي.

كما زار رئيس الشركة متدربي دورة الإدارة الفنية المستدامة TSM، حيث أكد رئيس الشركة، على الاهتمام البالغ بتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة، حيث إن المتدرب بعد الانتهاء من الدورة يكون على دراية كافية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق منظومة الإدارة الفنية المستدامة على أكمل وجه.