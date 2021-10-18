قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن «مهرجان الجونة السينمائي ليس مهرجان فساتين بل أفلام وعروض هامة»، مشيدًا بفيلم «الأعمى الذي لا يحب تيتانيك» والذي حصد مجموعة من الجوائز الهامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن فيلم «ريش» الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حصد جائزتين من مهرجان «كان» للمرة الأولى في تاريخ مصر.



ونوه إلى أن العديد من النجوم رفضوا الفيلم وتركوا قاعة العرض أثناء عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، متابعًا: «هناك نجوم اعترضوا عن الفيلم وهذا من حقهم، بعضهم معترض فنيًا وبعضهم بدأ إدخال كلمة أن الفيلم يسيء لسمعة مصر».



وأشار إلى أن إساءة أي فيلم أو عمل فني لسمعة مصر أمر مستحيل، قائلًا إن استخدام «سلاح سمعة مصر» انتشر أيام المخرج يوسف شاهين وهو ما دفع البعض للمطالبة بسحب الجنسية وجواز السفر من المخرج الراحل بعد عرض فيلم «القاهرة منورة بأهلها» عام 1991.



وتابع: «لست ضد أي فنان اعترض على الفيلم لكن ضد استخدام سلاح سمعة مصر، الاعتراض له الحق والاحترام»، متحدثًا في سياق متصل على فيلم «قمر 14» المذاع خارج المسابقة الرسمية.



وذكر أن الفيلم جريء وقائم في الكتابة على حكايات متلاحقة يربطها خط الحكايات المسكوت عنها في المجتمع بجرأة في التناول، معقبًا: «الفيلم اقترب من تلك الحكايات بقوة ومن الجميل نعرض ونتكلم ونقول، طالما عُرِض في مصر يعني أن الدولة وافقت على العرض».