 الرئيس الإيطالي يعتبر معارضي التطعيم ضد كورونا مناهضين للعلم - بوابة الشروق
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الرئيس الإيطالي يعتبر معارضي التطعيم ضد كورونا مناهضين للعلم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 5:35 م

حث الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مواطني بلاده، اليوم الاثنين، على محاربة التيارات المناهضة للعلم؛ ما يعرقل إعادة الأمور لما كانت عليه في إيطاليا قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال ماتاريلا، خلال افتتاح العام الدراسي بجامعة بيزا، إن اللقاحات تعد إنجازًا توصل إليه العلم، داعيًا إلى تذكر ذلك احترامًا لضحايا كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأضاف ماتاريلا أنه يبدو أن المناهضين للتطعيم يريدون عرقلة تعافي البلاد، في إشارة إلى احتجاجات عنيفة شهدتها إيطاليا الشهر الجاري ضد التطعيم بلقاحات كورونا.

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