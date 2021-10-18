 بريطانيا تسمح للصين بالاستثمارات في القطاعات غير الاستراتيجية بالاقتصاد البريطاني - بوابة الشروق
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بريطانيا تسمح للصين بالاستثمارات في القطاعات غير الاستراتيجية بالاقتصاد البريطاني

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 10:54 ص
أعلنت آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية موافقتها على استمرار الاستثمار الصيني  في القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد البريطاني.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الوزيرة القول "نحن نرحب بالاستثمار في المجالات غير الاستراتيجية من كل هؤلاء الذين يفهمون  قيمة وأهمية العمل هنا".

كما أعربت تريفيليان  عن أملها في توقيع المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة البريطانية القول إن اتفاقيات التجارة الحرة بين بريطانيا وكل من أستراليا ونيوزيلندا على وشك الاكتمال.

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