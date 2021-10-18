كورونا في أمريكا: 45 مليون إصابة و724 ألفا و177 وفاة

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تغييرا طفيفا اليوم الأحد مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس لتصل الحصيلة إلى 9ر44 مليون إصابة إلى جانب حتى الساعة 0244 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما تم تسجيل 724 ألفا و177 وفاة بشكل إجمالي في البلاد.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 81ر4 مليون إصابة، في تغيير طفيف عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وشهدت فيرمونت زيادة بنسبة 7ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 37 ألفا و318.

كما سجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 212 شخصا.