تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 9ر4 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في البلاد اليوم الاثنين.

وتعد أرقام الربع الثالث هي الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.

وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 3ر18%خلال الربع الأول من العام و 9ر7 % خلال الربع الثاني.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة - الفترة من كانون ثان/يناير حتى أيلول/سبتمبر - مجتمعة 8ر9 %.

وتعافى اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين حذروا مؤخرًا من سلسلة كاملة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.

فعلى سبيل المثال، تم اعتبار نقص الطاقة في الصين، والذي أجبر بالفعل شركات صناعية على خفض إنتاجها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أنه أحد المخاطر.