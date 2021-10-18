مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسلة قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، هادلي جامبل، أثناء حوار جرى بينهما بشأن الطقس البارد في روسيا.



ونشر برنامج "موسكو الكرملين بوتين" على قناة "روسيا1"، اليوم الأحد، لقطات توثق هذا الحوار الذي جرى في كواليس المقابلة الإعلامية التي أجرتها جامبل مع بوتين، خلال أعمال "أسبوع الطاقة الروسي".



وقبل دخوله القاعة لإجراء الحوار، سأل بوتين المذيعة جامبل في أول لقاء بينهما، عما إذا كانت تشعر بالبرد بسبب ارتدائها ملابس خفيفة في روسيا، لترد عليه جامبل بنعم، مشيرة إلى أنها وصلت موسكو قادمة من أبو ظبي.



وجرى الحوار بينهما كالآتي: "بوتين: لدينا في سيبيريا -وهي من المناطق الأشد بردا في فصل الشتاء في روسيا- يعتبر أبناء سيبيريا ليسوا مَمن لا يخافون البرد، بل يرتدون ملابس دافئة، جامبل ضاحكة: لم أفعل ذلك لم أفكر في ذلك".









ويبدو أن اليوم كام مليئا بالمواقف الطريفة بين بوتين والمذيعة الأمريكية، حيث وجه بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى ملاحظة لجامبل التي كانت تدير الجلسة عندما كررت سؤال أجاب عليه سلفا عن إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، فقال لها: "أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت سوف أكرر الإجابة مرة أخرى، لا أحد يريد الإصغاء أو الاستماع فقط يريدون توجيه الاتهامات لروسيا، أنتم تستحقون المعلومات المضللة، هل يوجد ما هو ليس مفهوم في كلامي؟".



يأتي ذلك فيما تعاملت شبكة "سي إن إن" مع مزحة (المرأة الجميلة) خلال المؤتمر، باعتبارها اتهاما يطال الرئيس بوتين بزعم التحيز الجنسي.





من هي هادلي جامبل؟

تعرف هادلي نفسها على حسابها عبر تويتر بأنها مذيعة قناة "سي إن بي سي" الأمريكية الإخبارية، ومراسلتها الدولية.



ونرصد أبرز المعلومات عنها كالتالي:

1. مذيعة ومراسلة قناة سي إن بي سي المتخصصة في الاقتصاد، ومقرها أبو ظبي.



2. أمريكية الجنسية وولدت عام 1982



3. أسست هادلي برنامج "كابيتال كونيكشن" من المقر الرئيسي للقناة في الشرق الأوسط، التي أصبح مقرها الجديد داخل أسواق أبو ظبي العالمية، وهي الآن مذيعة للبرنامج.



4. تقدم من خلال البرنامج اليومي قراءة عن أسواق المال في آسيا، ووقت التداول في الشرق الأوسط وأوروبا.



5. تتصدر هادلي امتياز الأفلام الوثائقية الشهيرة لـ "سي إن بي سي أكسس ميديل إيست"، حيث تتحدث إلى قادة العالم، والرؤساء التنفيذيين الدوليين.



6. كان من بين ضيوفها الجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بن بندر آل سعود، وكذلك وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.



7. مدافعة شغوفة عن المرأة، حيث أدارت أول منتدى أعمال نسائي في المملكة العربية السعودية، وقدمت محتوى حصريًا للقناة عندما رفعت المملكة الحظر المفروض على قيادة السيارات للنساء.



8. صحفية ذو خبرة عملت في شبكة "إيه بي سي نيوز" و شبكة "فوكس نيوز"، في العاصمة الأمريكية واشنطن.



9. شاركت في تغطية الأحداث السياسية الأمريكية والدولية، بما في ذلك المناظرات الرئاسية لعام 2008، وتنصيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.