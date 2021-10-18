الفلبين تسلمت حوالي 207 آلاف جرعة جديدة لتحصين القُصر ضد كورونا

تسلمت الفلبين حوالي 207 آلاف و90 جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لكورونا، وسط تكثيف الدولة جهودها لتحصين القصر ضد كوفيد.

وقال فريق العمل المعني بمكافحة كوفيد-19 في الفلبين -وفق ما أوردته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية- إنه بوصول هذه الشحنة يرتفع عدد الجرعات التي حصلت عليها البلاد الأسبوع الماضي إلى 2.29 مليون، موضحة أن الفلبين تسلمت بشكل عام 23.32 مليون جرعة من لقاح فايزر.

ومن جانبه، قال تيد هيربوسا المستشار الخاص لفريق العمل المعني بمكافحة الوباء إن جرعات فايزر الجديدة ستخصص للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا والذين يعانون من أمراض مصاحبة.

يذكر أن الحكومة بدأت الأسبوع الماضي إطلاقها التجريبي لتحصين الفئة العمرية المذكورة، بعد سبعة أشهر من انطلاق حملة التطعيمات في البلاد، ووفقًا لوزارة الصحة، تلقي 1151 قاصرًا اللقاح المضاد في اليوم الأول.

