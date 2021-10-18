أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، أن بلاده رصدت هجمات إلكترونية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا، من بين بلدان أخرى، أثناء فترة الانتخابات البرلمانية.

وقال سيومولوتوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد سجلنا بالفعل ارتفاعًا في نسبة التدخل الإلكتروني في أنظمة المعلومات الحكومية أثناء فترة التحضير للانتخابات وخلال أيام التصويت في سبتمبر 2021".

كما أضاف أن الأجهزة الروسية المعنية سجلت هجمات إلكترونية شُنت، من آراضي داخل الولايات المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وأماكن أخرى، ضد خوادم لجنة الانتخابات المركزية خلال أيام التصويت، مؤكدًا أن موسكو تعتبر هذه التصرفات محاولات للتأثير على إرادة المواطنين الروس.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف قد أكد، في وقت سابق، تنامي الهجمات السيبرانية على الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية الحيوية في البلاد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.