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بدء توافد الأعضاء لحضور المؤتمر العام لرئيس الأهلي ‏

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 6:08 م

بدأ أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، في التوافد على المكان المخصص داخل المقر ‏الرئيسي بالجزيرة، لحضور المؤتمر العام لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ‏الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.‏

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تجهيز المكان المخصص لإقامة المؤتمر من خلال إعداد أماكن الحضور وتركيب شاشة ‏عملاقة، والانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث، والذي يقدم خلاله محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في ‏كافة الملفات والقطاعات.‏

ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج الذي سبق أن أعلنه قبل ‏خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.‏


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