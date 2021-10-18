محافظ دمياط تترأس الاجتماع التنسيقي لرفع كفاءة الطرق

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، الاجتماع التنسيقي لمتابعة إجراءات تنفيذ أعمال رفع كفاءة طرق رئيسية، تم إدراجها بخطة وزارة النقل للعام المالي الحالي، بعد الحصول على موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال زيارته لهيئة ميناء دمياط في مايو الماضي.

وناقشت "عوض"، خلال الاجتماع الذي حضره اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة، وأحمد عثمان مستشار وزير النقل لمشروعات الموانئ بهيئة ميناء دمياط، والمهندسة سلوى صالح رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء شركات المرافق، كافة المعوقات التي تواجه خطط التنفيذ، كما بحثت مع الجهات المعنية آلية استكمال الأعمال بما لا يتعارض مع مسارات شبكات المرافق بكل طريق.

وتابعت أعمال صيانة ورفع كفاءة وازدواج طريق الميناء بطول 2.5 كم، كما ناقشت المحاور المُتعلقة بالمشروع، وجهت بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لإيجاد حل بخصوص كابلات الكهرباء المتعارضة مع الأعمال بالمنطقة لتوسعة الطريق وازدواجه.

ووجهت بالتنسيق فيما بين الجهات المختلفة لإجراء المعاينات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، لتحديد مسارات المرافق، لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط شربين المزدوج بطول 83 كم، كما أكدت على ممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، بوضع جداول زمنية تتضمن مواعيد الانتهاء من تنفيذ مسارات شبكات المرافق المدرجة بمبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر الواقعة بقطاعات محددة بالطريق، حتى يتسنى تنفيذ أعمال رفع الكفاءة به، كما أكدت على التنسيق بين كافة الجهات للبدء في أعمال رفع كفاءة بالمرحلة الأولى لطريقا ٨٠١ ومحور فارسكور.