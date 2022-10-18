ضبط 2600 عبوة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة فى البحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة لإدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة تموين إيتاي البارود و الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، بحملات مكبرة على الصيدليات العامة بإيتاي البارود، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار، وكذالك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وقامت الحملة بالمرور على ثلاثة صيدليات، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي وتحرير محاضر مخالفة لافتة ومخالفة رسم هندسي، وضبط 2600 عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة، وأدويه مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية خاصة بالمستشفيات والهيئات ومحظور بيعها بالصيدليات، وتقدر قيمة المضبوطات والأدوية المتحفظ عليها بحوالي 25 ألف جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءا القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.