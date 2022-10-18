 يمثل ستة رجال أمام المحاكمة اليوم الثلاثاء للاشتباه في دعمهم لهجوم إرهابي في فيينا في الثاني من نوفمبر 2020 لقي خلاله أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العديد غيرهم. - بوابة الشروق
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يمثل ستة رجال أمام المحاكمة اليوم الثلاثاء للاشتباه في دعمهم لهجوم إرهابي في فيينا في الثاني من نوفمبر 2020 لقي خلاله أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العديد غيرهم.

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 11:30 ص

يمثل ستة رجال أمام المحاكمة اليوم الثلاثاء للاشتباه في دعمهم لهجوم إرهابي في فيينا في الثاني من نوفمبر 2020 لقي خلاله أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العديد غيرهم.

وأطلق متعاطف مع تنظيم داعش النار على أربعة أشخاص متسببا في مقتلهم بالعاصمة النمساوية وأصاب 23 آخرين، ثم أردت الشرطة الجاني، وهو مدان سابق (20 عاما)، قتيلا بالرصاص بعد تسع دقائق من انطلاق الهجوم.

وتشير هيئة الادعاء إلى أن الرجال المتهمين بمساندة الهجوم ساعدوا في التخطيط له وحيازة بندقية هجومية كسلاح الجريمة. وتم اتهامهم بالمشاركة في جرائم إرهابية فيما يتعلق بالقتل بالإضافة إلى الاختلاط بالإرهابيين والتنظيم الإجرامي.

ويمكن أن يواجه المتهمون ما يصل إلى السجن 20 عاما أو مدى الحياة، في المحاكمة التي تنعقد في محكمة فيينا الإقليمية.

وستستمر المحاكمة، بعد الجلسة الأولى التي تنعقد اليوم، في ديسمبر، ومن المتوقع أن يصدر حكم في فبراير على أقرب تقدير.


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