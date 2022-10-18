تحويلات مرورية لتركيب الكمر الخرساني لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور الفريق كمال عامر.

ويتطلب العمل الغلق الكلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب اتجاه كوبري فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية بالنسبة للمركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير اتجاه كوبري الملك فيصل، بحيث يتم الدخول للاتجاه الآخر "القادم من كوبري الملك فيصل وشارع ثروت" قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى "تتخلل أعمدة كوبري صفط اللبن" يتم استحداثها، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية، ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبري الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (5 أيام) بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجارى حتى صباح يوم السبت الموافق 22 الجاري، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.