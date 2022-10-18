القوى العاملة: التوعية بأحكام قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية في الأقصر

شاركت مديرية القوى العاملة بالأقصر في اجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بنادي التجديف، بحضور 300 من أعضاء الجمعية، وذلك في إطار دعم الحريات النقابية وحقوق العمال في الانضمام أو عدم الانضمام لأي نقابة مع احترام الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية، وزيادة أعمال التثقيف والتوعية للنقابيون والعمال بقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية.

وأوضح السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أن اللقاء تناول شرح قانون 213 للمنظمات النقابية، ومنهم الشخصية الاعتبارية والاستقلالية في التعامل بين النقابات وجمعياتها العمومية، والحفاظ على كافة المكتسبات.

وأضاف السنجابي، أنه تم التطرق إلى ما تسعى الوزارة إلى إنجازه خلال الفترة الحالية من اجل تحقيق الاستقرار للعمل النقابي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك لإصدار دليل إجراءات يسهل على النقابات الجادة والراغبة في تقنين أوضاعها، ويوضح دور النقابات العمالية في حفظ التوازن داخل المنشات والعمل على حل كافة مشكلات أعضاء الجمعية العمومية لضمان مجتمع عمل مستقر والذي يؤدي تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.