بنك كوريا الجنوبية المركزي يؤكد الحاجة لزيادة نسبة القروض ذات العائد الثابت

أظهر تقرير نشره بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الثلاثاء، اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض لدى البنوك المحلية مؤخرا بسبب زيادة نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، والتي ارتفعت أقساط فوائدها بشدة نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى الحاجة لاكتشاف طرق تزيد استخدام برامج الإقراض ذات الفائدة الثابتة للمساعدة في تخفيف أعباء الديون على الأسر في ظل الزيادات الحادة لأسعار الفائدة الرئيسية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير البنك المركزي القول إن حوالي 70% من القروض المصرفية تعتمد على برامج الإقراض ذات الفائدة المتغيرة، وما يعني أن أسعار الفائدة على القروض تتغير وفقا لأسعار الفائدة في السوق، في حين أن حوالي 55% من المدخرات تتمتع بأسعار فائدة مخفضة وأقل حساسية لأسعار الفائدة في السوق.