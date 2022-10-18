انخفاض أسعار الغاز في أوروبا لنحو 1200 دولار لكل ألف متر مكعب

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا في بداية التداول اليوم الثلاثاء، إلى ما يقرب من 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة لندن.

وافتتح تداول العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، على مؤشر TTF بانخفاض في الأسعار بنحو 5.7 %، لتصل إلى نحو 1،223 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتعتمد الديناميكيات على سعر التسوية، يوم التداول السابق - 1،296.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقال محللون لوكالة "سبوتنيك"، إن تراجع أسعار الغاز في أوروبا يرجع إلى تهدئة السوق بسبب ارتفاع مستوى إشغال مخازن الغاز تحت الأرض، لكن دول القارة قد تواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار.

في الوقت نفسه، كانت أسعار الغاز أعلى بعدة مرات من العام الماضي، عندما كانت بالفعل عند مستوى قياسي.

وانخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب عقد آجل في سبتمبر، وفقًا لحسابات الوكالة بناء على بياناتICE، إلى 2.093 دولار لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس تجاوز قليلاً 2.450 دولار (+ 35.7%)، وهو ما أصبح رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

لكن في أوائل شهر مارس، بسبب المخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، قامت أسعار الغاز بتحديث أعلى مستوياتها التاريخية لمدة أربعة أيام متتالية. تم الوصول إلى الرقم القياسي لسعر 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 7 مارس.