سنغافورة: قرار أمريكا لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح له تداعيات كبيرة

حذر رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، من أن قرار الولايات المتحدة لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة وانفصال أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم مما قد يؤدي لـ"عالم أقل استقرارا".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي القول في مؤتمر صحفي في كانبرا، أثناء لقائه مع نظيره الأسترالي "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطيرة للغاية، أنا على ثقة أنهم درسوها بعناية". وأضاف "يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق".



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا موسعة على الصادرات التكنولوجية للصين، ويشمل ذلك أشباه المواصلات ومعدات تصنيع الشرائح، وهى الخطوة التي سوف تعرقل البحث المحلي وقطاع التكنولوجيا في بكين.