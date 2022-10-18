صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: 6 عيادات تابعة لنا في المناطق بديلة العشوائيات

قال عمرو عثمان مساعد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتخصيص يوم من كل أسبوع للسيدات بهذه العيادات وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014.

وتابع: مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات 21638 خدمة علاجية لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بهذه المناطق المطورة والمناطق المجاورة "مرضى جدد، ومتابعة"، التي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة "،وتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة.

ولفت الى أن أكثر من 90% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا علي الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذا الأسلوب من التواصل المباشر، في حين تعرف 10% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق ، ويتم توفير خدمة إجراء التحاليل عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان "الالتهاب الكبدي C,B، فيروس نقص المناعة المكتسب HIV/ AIDS"، بالإضافة إلي الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة.

وأضاف أن أبرز دوافع تعاطى المخدرات وفقا لبيانات طالبي الخدمة بالمناطق المطورة تمثلت في حب الاستطلاع وضغط الأقران السلبي بنسبة 75%، وهو ما يشير إلى أهمية ودلالة التدخلات المعتمدة على الدليل العلمي التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بين قاطنى هذه المناطق والتي تستهدف بناء المهارات الحياتية بغرض دعم القيم والثقافة الرافضة والمناهضة لتعاطى المخدرات والتي تمكن النشء والشباب مع التعامل مع ضغط الرفاق والسلوكيات الاندفاعية غير الراشدة ، وأن أكثر من 60% من مرضى الإدمان بهذه المناطق يعانون من مشكلات أسرية حادة وهو ما يُعزز توجه وزارة التضامن الاجتماعى بإضافة فئة المتعافين من الإدمان وأسرهم ضمن الفئات المستهدفة من برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة.

كما تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية و سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمراكز الشباب وقصور الثقافة والمدارس بهذه المناطق واستفاد منها ما يقرب من 16 ألف طفل كما تم تركيب إعلانات طرق بأمكان مميزة بالمناطق المطورة للتعريف بخدمات الخط الساخن علاج الإدمان "16023"، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج، كذلك اطلاق دورى رياضى للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة فى إطار تقديم الخدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.