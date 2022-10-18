فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ تشارك بمهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس

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شاركت فرقة الفنون الشعبية بكفر الشيخ، بقيادة الفنان إبراهيم عبد المقصور المدير الفني للفرقة، في مهرجان أسوان في مدينة أبو سمبل؛ لإحياء أيام وليالي مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، وللمساهمة بشكل مباشر في إنجاح هذا المهرجان والحدث السياحي العالمي.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، مقدما الشكر لمدير الفرقة وأعضاء على المشاركة والأداء المتميز الذي ظهر به أداء الفرقة خلال مشاركتها.