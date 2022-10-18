مستشفى الجلاء التعليمي يبدأ حملة لجراحات الشفة الأرنبية

رئيس الهيئة: حملة لتقليل عمليات الولادة القيصيرية وتشجيع الطبيعية



أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن استمرار مستشفى الجلاء التعليمي فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة فى تخصص جراحة الأطفال، تحت قيادة فريق من الأطباء بإجراء عمليات جراحية معقدة مثل إصلاح الشفة الارنبية وسقف الحلق المشقوق مجانًا.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية، واستمرارا فى تقديم خدمة طبية متميزة داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة تعمل علي توفير كل ما هو جديد في المجالات الطبية المختلفة ومواكبة التطوير وذلك بالتوسع في تقديم خدمات جراحية في مستشفي الجلاء التعليمي للنساء والولادة مثل جراحات الاورام والاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لتيسير تقديم الخدمة للمرضي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الحملة التي بدأتها الهيئة بعدد من وحداتها للعمل علي الاقلال من عمليات الولادة القيصيرية وتشجيع عمليات الولادة الطبيعية، داخل المستشفي.

وقال فوزي إن استراتيجية الهيئة المستدامة هي توفير خدمات طبية متميزة داخل وحداتها لتكون بمثابة مرجع لجميع المراكز الطبية، ولتقوم بدورها البحثي والتعليمي للكوادر الطبية الشابة بجميع الوحدات سواء داخل الهيئة أو خارجها، مؤكدا أن الهدف الأساسي للهيئة تقديم خدمة طبية على أعلى مستوي، مع نقل الخبرات إلى الصفوف التالية من شباب الأطباء، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والقدرة على تطويرها.

ومن جانبه قال الدكتور شريف صفوت مدير عام مستشفى الجلاء التعليمى للنساء والولادة، إن وحدة الرعاية المركزة للأطفال بها 6 أسرة، وتم تطوير قسم الأطفال المبتسرين، وتوريد 22 حضانة، كما تم تفعيل جراحات المخ والأعصاب للأطفال وحديثي الولادة، وفحص الأطفال المبتسرين في الحضانة اسبوعيا.

وذكر صفوت أنه يوجد 6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم، وأن عمليات الولادة القيصرية التي تتم داخل المستشفى تخضع لضوابط واضحة، لا يجوز لطبيب أن يتخذ قرارا بها دون توافر الأسباب الطبية، مع العمل علي الحد من الولادات القيصرية، والتي يؤدى فيها التمريض دوراً أساسياً من خلال تعريف السيدات بضوابطها وضروراتها وشرح مضاعفاتها.

وقال إن المستشفي تحتوي علي 369 سرير منهم 196 سرير داخلي و8 عناية مركزة ومتوسطة و12 غرفة عمليات، وجهاز أشعة عادية وجهاز رسم قلب وجهاز أشعة دوبلر، و بلغ عدد أجهزة الموجات الصوتية 9 أجهزة، و44 حضانة و 13 جهاز علاج طبيعي و4 اجهزة مناظير،

وأضاف صفوت أنه بلغت عدد فحوصات الأشعة التشخيصية العادية 2399 حالة، و74 حالة أشعة ماموجرام، و 604 أشعة دوبلر، فيما بلغت حالات الموجات فوق الصوتية 16057 حالة، وحالات رسم القلب 80، و 53245 تحليل و 160حالة علاج طبيعى ب 455 جلسة و 2233 حالة مبتسرين، وذلك في النصف الأول من العام الحالي.

ويتكون فريق الجراحة من الدكتور أشرف عجايبى استشارى جراحة الأطفال و رئيس القسم، والدكتور سليمان عبد الله، والدكتور محمد ربيع بالقسم، وذلك للتواصل من خلال الرقم علي مدار الساعه ". ٠١٢٨١٣٧١٤٣٣