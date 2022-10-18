الحكومة اليمنية تدعو أكبر منظمة لنزع الألغام في العالم الضغط على الحوثيين لمنع زراعة الألغام في البلاد

دعا معين عبدالملك، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن اليوم الثلاثاء، منظمة "هالو ترست" أكبر منظمة إنسانية لإزالة الألغام في العالم، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لمنع زراعة الألغام في اليمن.

وقال عبدالملك، خلال استقباله اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن(جنوباً)، وفد المنظمة، "إن مليشيا الحوثي حولت البلاد إلى أكبر حقل الغام في العالم، منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكد عبدالملك "أن الألغام الحوثية المحرمة دولياً أصبحت تهدد كل منابع الحياة، وبات وجودها حاصداً لأرواح المدنيين خاصة الأطفال والنساء وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين".

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت إلى نشر وزراعة الألغام بصورة عشوائية وغير موثقة بخرائط، ما يضاعف من صعوبة كشفها والتخلص منها.

وشدد عبدالملك على ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في نزع الألغام لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وتقول تقارير يمنية حكومية، إن الألغام في البلاد، قتلت وأصابت آلاف المدنيين، منذ بدء الحرب قبل ثمان سنوات، متهمة الحوثيين بزرع أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات.