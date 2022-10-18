العراق يرفض أي تهديد أو ضغط تجاه قرارات منظمة أوبك وحلفائها لضمان استقرار السوق النفطية

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، رفض أي سياسة تهدف إلى تهديد أو الضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحلفائها وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربيَّة السعوديَّة لضمان استقرار أسواق النفط وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين.

وذكرت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في بيان صحفي أنها تتابع "ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك وحلفائها بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات".

وأكدت الوزارة "أنَّ المسار الذي تمَّ الإرتكان إليه داخل المنظمة، يُعَبِّرُ عن رؤية فنيّة مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عمليّة العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تُقارَب على أسس فنيّة، وفي سياقها الاقتصاديّ وباتفاق جماعيّ بين دول منظمة أوبك وحلفائها".

وأوضح البيان أنَّ الوزارة "تدعو إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضيّة عبر السُبُل الطبيعيّة وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمّية الشراكة الدوليّة في جُهُود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".