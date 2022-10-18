أشرف صبحي يزور لوكيشن تصوير فيلم «خمس جولات» بالعاصمة الإدارية

تواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في لوكيشن تصوير فيلم "خمس جولات"، أثناء التحضيرات النهائية للفيلم داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وعبر صبحي عن سعادته بفكرة الفيلم، موضحًا أنه يقدم كافة الدعم لكل الأعمال الفنية التي تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصًا رياضة MMA، التي يناقشها الفيلم لأول مرة في السينما المصرية.

واستأنفت أسرة فيلم "خمس جولات" الأيام الماضية، تصوير مشاهد العمل في أماكن متفرقة بين مدينة الشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى.

ويعد فيلم "خمس جولات" أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين، حيث يشارك في بطولته ماجد المصري، أدم شرقاوي، نور النبوي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف.