مقطع فيديو يظهر فقدان جزء من خط نورد ستريم بطول 50 مترا

ذكرت صحيفة "إكسبريسين" السويدية، أنه يبدو أن جزءا من خط نورد ستريم بطول 50 مترا (160 قدم) مفقود في منطقة بحر البلطيق، حيث وقعت انفجارات تسببت في تمزق خط الغاز الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصحيفة السويدية قامت بتصوير خط الغاز أسفل المياه باستخدام طائرة بدون طيار تحت المياه تابعة لشركة "بلوي اي روبتكس".

وركز الفيديو على الضرر الذي لحق بخط نورد ستريم 1 خارج المياه الإقليمية للسويد، حيث وقع انفجار بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر منذ ثلاثة أسابيع.

وعثرت الطائرة على "تأثير كبير" على سطح البحر حول خط الغاز المتضرر، الذي يمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قادما من روسيا، وكان محور تركيز التحقيقات التي أجرتها السلطات في ألمانيا والسويد والدنمارك.

ولم ترد شركة نورد ستريم ايه جي، المشغلة للخط، على الفور على الطلب للتعليق على الفيديو.