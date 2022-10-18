رحيل الأديبة الأردنية هدى الفاخوري عن عمر يناهز 70 عاما

رحلت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، الكاتبة والقاصة الأردنية الدكتورة هدى الفاخوري، عن عمر يناهز 70 عاما، وهي من أشهر وأبرز كاتبات الأطفال في الوطن العربي.

والراحلة من مواليد مدينة السلط عام 1945، حصلت على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة القاهرة عام 1969، وهي عضو في نقابة أطباء الأسنان، وعضو في رابطة الكتاب الأردنيين، والاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، وهيئة تحرير مجلة «براعم عمان» للأطفال الصادرة عن أمانة عمّان الكبرى.

أصدرت عدداً من الكتب في أدب الأطفال، و3 كتب في مجال التثقيف الصحي، ومن كتبها الصادرة للأطفال: صديقتي شجرة اللوز، وأيام صبا الباسمة، واللؤلؤة دانة، وسامية وشقيقتاها، وحكايات العمة عربية، وحديث الحروف، وهو نتاج جائزة التفرغ الإبداعي الثقافي، وزارة الثقافة (2011).

كما أصدرت مجموعتين قصصـيتين، هما: حديث المرايا والكوابيس 2010 مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ودوائر الحب والودّ، دار ورد، ونشرت مجموعة من المقالات السـياسية والاجتماعية والثقافية في عدد من الصحف اليومية والمجلات المحلية والعربية.