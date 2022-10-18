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مصر
دينية النواب تقر تعديلا تشريعيا حول تعيين معلمي الأزهر الشريف
هاني سويلم: دراسات فنية وبحثية وافية لمشروعات تأهيل الترع والري الحديث
القومي للحضارة يستقبل مساعد سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى للشئون السياسية والأمنية
وزيرة الهجرة تشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
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أوكرانيا تعتزم مطالبة إسرائيل بتزويدها بنظام دفاع جوي
رئيس الإمارات يوجه بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إلى المدنيين المتضررين الأوكرانيين
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم المقاتلة الروسية بمنطقة سكنية بجنوبي البلاد إلى 15 شخصا
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سيراميكا يضرب المصري بثلاثية في الدوري
دي بروين: أريد أن أكون أفضل لاعب وأتمنى الفوز بأكبر عدد من الألقاب
الأهلي يهزم مضر السعودي في افتتاح مشواره بمونديال اليد
رأي
فن
غدا.. سفير فرنسا يسلم الفنانة كريمة منصور وسام الاستحقاق بدرجة فارس
ريم العدل: فخورة باختياري عضوا في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي
مخرج «جلال الدين»: سعيد بعرض الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي
أشرف صبحي يزور لوكيشن تصوير فيلم «خمس جولات» بالعاصمة الإدارية
مال وأعمال
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مواطن
هشام توفيق يكتب لـ«الشروق»: قراءة في التاريخ الاقتصادى لمصر في 200 عام.. التشخيص قبل العلاج
مصدر بالتنمية المحلية: تسهيلات تعديلات التصالح في مخالفات البناء تفوق رغبات المخالفين
التموين: تسليم طن الدقيق الفاخر 72% للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز السياحي بـ10 آلاف جنيه للطن
حوادث وقضايا
ضبط 4 مصانع تنتج ملابس رياضية مقلدة بالمحلة
بسبب خلاف مع والدها.. طالبة تحاول الانتحار داخل مدرسة بشبرا الخيمة في القليوبية
مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأرض زراعية
إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بأوسيم
تليفزيون
الخميس.. شريف سلامة وشيري عادل ضيفا «سهرانين» على ON
عمرو الليثي: تلقيت اتصالًا من أحمد السقا ينفي تدخله لحذف دور باسم سمرة من «إبراهيم الأبيض»
عمرو الليثي يكشف سر غضب محمود عبد العزيز من عادل إمام بسبب رأفت الهجان
لميس الحديدي: المخدرات تنخر في عظم الأسرة كما يفعل الإرهاب