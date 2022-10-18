 ارتفاع حصيلة قتلى تحطم المقاتلة الروسية بمنطقة سكنية بجنوبي البلاد إلى 15 شخصا - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 9:13 م القاهرة القاهرة 24°