شبيبة الساورة يعلن رحيل مدربه الجديد بعد توديع كأس الجزائر

أعلن نادي شبيبة الساورة الجزائري، أمس الاثنين، انفصاله بالتراضي عن مدربه الجديد مفدي شردود، بعد خروج الفريق من مسابقة كأس الكونفدرالية إثر تعادله سلبيا مع ضيفه سبورتينج جانوا في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وتولى شردود /33 عاما/ تدريب شبيبة الساورة نهاية سبتمبر الماضي خلفا للتونسي منصف البياوي الذي تقدم باستقالته.

وقال عبد الوهاب حسيني، المكلف بشؤون الإعلام في نادي شبيبة الساورة في تصريح لتلفزيون " البلاد"، مساء الاثنين، إن "الإدارة تحلت بالشجاعة عندما قررت التعاقد مع شردود، رغم افتقاده للخبرة"، مشيرا إلى أن الفريق بات بحاجة لمدرب جديد لقيادته في الفترة المقبلة.