علاء مرسي: أجري لا يتناسب مع تاريخي الفني

قال الفنان علاء مرسي إنه كان يحضر لعمل يجسد قصة حياة سيدنا خالد بن الوليد، وهل سيظهر لنا خالد بن الوليد آخر، فارس يحررنا فى هذا الزمان، مشيرا إلى أن العمل يتحدث عن ولادته وشخصيته وعلاقته مع النبى صلى الله عليه وسلم، وعرضنا العمل على منتج إماراتى ووافق ورشحنا السقا لمرحلة فى حياة خالد ورشحنا أنطونيو بندارس لدور خالد فى الكبر وتواصلنا معه ووافق لكن العمل توقف.

ونفى علاء مرسي أنه قال أنا خنت زوجتى أثناء حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس، وتابع ما قدرش أقول كده لكن قولت أنا بحب الستات، ولم أدخل فى معاصى يعنى كنت بحب طول عمرى من أيام المعهد، ومراتى بتزعل وبتقولى ما تقولش كده.

ووجه علاء مرسى رسالة لزوجته أنه يحبها ويتمنى أن تسامحه على أى أخطاء مؤكدا على وقوفها بجواره كثيرا.

وأضاف الفنان علاء مرسي خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة أنه ظل يحب الفنانة ميرفت أمين لمدة ١٥ سنة وهى فنانة راقيه ومازال يحبها وعندما اعترف لها ضحكت بشدة.

وأشار علاء مرسي إلى أن أجره لا يتناسب مع تاريخه مؤكدا أنه راضى طلما اسمه مش بيبيع فهو راضي بأجره.